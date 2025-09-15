Деннис Шредер о статусе величайшего игрока сборной Германии: «Дирк многое изменил и сделал так, что мы стали приезжать в сборную. У меня свое наследие»

Деннис Шредер заявил, что не претендует на наследие Дирка Новицки.

Разыгрывающий помог немецкой сборной завоевать золото чемпионата мира-2023 и чемпионата Европы-2025. При этом он отметил, что не пытается превзойти прославленного соотечественника в качестве лучшего игрока национальной команды.

«Дирк изменил баскетбол для всех «больших» игроков. Я – Деннис Шредер, и у каждого свое наследие.

Достижения Новицки в НБА и сборной велики. Он сделал так, что мы стали приезжать в национальную команду.

Меня зовут Деннис Шредер , у меня свое наследие. Я сделаю все, чтобы мои товарищи по команде были на высоте, чтобы мы соревновались на самом высоком уровне и завоевывали золотые медали. Моя цель в этом. Все остальное не имеет значения», – заявил MVP Евробаскета-2025.