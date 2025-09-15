Деннис Шредер о статусе величайшего игрока сборной Германии: «Дирк многое изменил и сделал так, что мы стали приезжать в сборную. У меня свое наследие»
Деннис Шредер заявил, что не претендует на наследие Дирка Новицки.
Разыгрывающий помог немецкой сборной завоевать золото чемпионата мира-2023 и чемпионата Европы-2025. При этом он отметил, что не пытается превзойти прославленного соотечественника в качестве лучшего игрока национальной команды.
«Дирк изменил баскетбол для всех «больших» игроков. Я – Деннис Шредер, и у каждого свое наследие.
Достижения Новицки в НБА и сборной велики. Он сделал так, что мы стали приезжать в национальную команду.
Меня зовут Деннис Шредер, у меня свое наследие. Я сделаю все, чтобы мои товарищи по команде были на высоте, чтобы мы соревновались на самом высоком уровне и завоевывали золотые медали. Моя цель в этом. Все остальное не имеет значения», – заявил MVP Евробаскета-2025.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости