Деннис Шредер вошел в элитный клуб обладателей MVP Евробаскета и чемпионата мира

Деннис Шредер добавил свое имя в элитный клуб легенд баскетбола.

После победы на Евробаскете-2025 и признания самым ценным игрокок турнира 31-летний игрок сборной Германии стал восьмым баскетболистом в историия, удостоенных звания MVP как Евробаскета, так и чемпионата мира.

Вместе с ним в этом списке находятся: Сергей Белов, Дражен Далипагич, Дражен Петрович, Тони Кукоч, Дирк Новицки и Пау Газоль.

Деннис Шредер признан MVP Евробаскета-2025