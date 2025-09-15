Деннис Шредер вошел в элитный клуб обладателей MVP Евробаскета и чемпионата мира
Деннис Шредер добавил свое имя в элитный клуб легенд баскетбола.
После победы на Евробаскете-2025 и признания самым ценным игрокок турнира 31-летний игрок сборной Германии стал восьмым баскетболистом в историия, удостоенных звания MVP как Евробаскета, так и чемпионата мира.
Вместе с ним в этом списке находятся: Сергей Белов, Дражен Далипагич, Дражен Петрович, Тони Кукоч, Дирк Новицки и Пау Газоль.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: HoopsHype
