Шейн Ларкин о сдерживании Адетокумбо: «Старались насытить «краску» игроками и вытеснить его на периметр»
Шейн Ларкин объяснил, как Турции удалось остановить Янниса Адетокумбо.
Лидер сборной Греции в проигранном полуфинале набрал 12 очков и 12 подборов с показателем «+/-» «-30», который стал худшим среди игроков обеих команд. До этого минимальным показателем Янниса на турнире были 25 очков.
«Понятно, что если Яннис получает мяч, а никто при этом не реагирует и не приходит страховать, то он будет делать все, что захочет в трехсекундной.
Так что всякий раз, когда Адетокумбо принимал мяч внутри трехочковой дуги и не совершал бросок, задерживал мяч у себя, мы старались насытить «краску» игроками и вытеснить его на периметр. И этот план сработал», – пояснил разыгрывающий турецкой команды.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
