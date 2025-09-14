Алан Ибрагимагич о финале Евробаскета: «Мы в предвкушении и хотим победить»
Тренер сборной Германии поделился мыслями перед матчем с Турцией.
«Мы в предвкушении и с нетерпением ждем игру. Обе команды провели отличный турнир и заслужили место в финале.
Мы знаем свои сильные стороны и постараемся показать максимум и победить. Качество игроков – одно из наших преимуществ, но для меня еще важнее, что мы команда.
Турция провела отличный турнир, и предстоящий матч будет тяжелым. Опыт сыграет нам на руку – эта немецкая сборная достигла больших результатов за последние несколько лет. Также будет важна и самоотдача», – сказал Ибрагимагич.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
