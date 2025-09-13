Эргин Атаман: «Наше преимущество над Германией в том, что мы играли против лучших команд: Сербии, Латвии и Греции»

Эргин Атаман порассуждал о шансах в финале.

Турция и Германия разыграют золото Евробаскета-2025.

«Наше самое большое преимущество в том, что мы играли против лучших команд: Сербии, Латвии, Греции. Мы использовали одну стратегию во всех матчах и не станем отклоняться от нее и завтра. Не будем что-то специально менять. Наше преимущество заключается в командной игре.

Мы очень уважаем немецкую сборную. Они показали свой уровень на чемпионате мира. Отличные игроки. Долго выступают вместе. Идут без поражений. Но я думаю, что моя команда сейчас сильнее, и мы готовы победить.

Это было бы очень важно для турецкого баскетбола. Турецкие клубы проделали потрясающую работу в Евролиге, но сборная не показывает таких успехов кроме 2001 и 2010. Завтра все будет по-другому», – заключил главный тренер турецкой команды.