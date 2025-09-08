Алекс Мумбру не будет руководить сборной Германии в оставшейся части Евробаскета

Тренерский штаб немцев принял решение перераспределить обязанности.

Немецкая баскетбольная федерация объявила, что сегодня Мумбру провел эмоциональную встречу с игроками и персоналом, на которой объяснил свое решение об изменении ролей в тренерском штабе на оставшуюся часть турнира.

Ассистент Алан Ибрагимагич возьмет на себя обязанности главного тренера на матчах, как он уже делал во время группового этапа в Тампере.

«За последние несколько дней я понял, что физически не готов тренировать команду во время игр», – сказал Мумбру. – «Я решил скорректировать роли в тренерском штабе и передать Алану ответственность главного тренера во время матчей.

Я по-прежнему буду на скамейке запасных, поддерживая команду, и мы продолжим тесно сотрудничать. Я верю, что это лучший способ помочь команде добиться успеха».

Перед дебютным матчем Германии на Евробаскете Алекс Мумбру был госпитализирован из-за острой инфекции.

Немецкая сборная остается одной из двух непобежденных команд на турнире наряду с Турцией. 10 сентября ей предстоит встретиться со Словенией в четвертьфинале.