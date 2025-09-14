Никола Миротич о финале Евробаскета: «Думаю, победит Германия»
Экс-игрок НБА сделал прогноз на решающую игру Евробаскета.
«Согласен с теми, кто говорил, что на Сербию оказывалось огромное давление. Ожидания действительно были высокими, но травма Богдановича стала невосполнимой потерей.
Какими бы хорошими и талантливыми ни были другие игроки. Богдан уникален и невероятно важен для сборной.
Что касается финала, думаю, Германия победит», – отметил Миротич в беседе с Meridian Sport.
