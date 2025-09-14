0

Никола Миротич о финале Евробаскета: «Думаю, победит Германия»

Экс-игрок НБА сделал прогноз на решающую игру Евробаскета.

«Согласен с теми, кто говорил, что на Сербию оказывалось огромное давление. Ожидания действительно были высокими, но травма Богдановича стала невосполнимой потерей.

Какими бы хорошими и талантливыми ни были другие игроки. Богдан уникален и невероятно важен для сборной.

Что касается финала, думаю, Германия победит», – отметил Миротич в беседе с Meridian Sport.

Турция – Германия – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евробаскет 2025, 14 сентября 2025

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
logoНикола Миротич
logoсборная Сербии
logoсборная Турции
logoМонако
logoсборная Германии
logoЕвробаскет-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евробаскет-2025. Финал. Германия сыграет с Турцией
14сегодня, 12:20
Деннис Шредер: «Я знаю стратегию, которую Атаман пытается применить. И она, безусловно, срабатывала»
сегодня, 04:38
Турция – Германия – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евробаскет 2025, 14 сентября 2025
вчера, 23:49Пользовательская новость
Эргин Атаман: «Наше преимущество над Германией в том, что мы играли против лучших команд: Сербии, Латвии и Греции»
4вчера, 17:30
Главные новости
Евробаскет-2025. За 3-е место. Финляндия играет с Грецией
139 минут назад
Име Удока: «Стартовый состав «Рокетс» пока не окончательный»
51 минуту назад
Евробаскет-2025. Финал. Германия сыграет с Турцией
14сегодня, 12:20
Доминик Уилкинс: «Хотел бы, чтобы молодые ребята перестали использовать нас в качестве груши для битья»
6сегодня, 11:29
Брайан Уиндхорст: «Это лучшая возможность для «Никс» выиграть Восток, которая у них была за целое поколение»
1сегодня, 08:36
Дирк Новицки о Купере Флэгге: «Ажиотаж абсолютно оправдан, у него нет потолка»
11сегодня, 07:34
Бронни Джеймс о первом матче с отцом: «Волнение просто зашкаливало»
2сегодня, 06:32
Руководство Aspiration было против сделки с Каваем Ленардом, гендиректор провел ее без одобрения остальных
4сегодня, 06:14
Пол Джордж: «У Дончича есть шанс стать самым великим иностранным игроком»
25сегодня, 05:32
Дирк Новицки тепло поприветствовал Купера Флэгга при встрече
сегодня, 04:54Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Небойша Чович: «Вся Сербия разочарована крайне слабым результатом на Евробаскете, но это спорт»
12 минут назад
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Индиана» сыграет с «Атлантой», «Нью-Йорк» встретится с «Финиксом» и другие матчи
сегодня, 12:20
Джейсон Тейтум: «Я был поклонником Джабари Паркера со времен его учебы в школе»
сегодня, 12:19
Стефен Карри – единственный из действующих игроков, кого Андре Миллер включил в топ-5 разыгрывающих в истории
1сегодня, 11:55
Новый мурал в честь Луки Дончича, Кобе и Джиджи Брайантов появился в округе Лос-Анджелес
сегодня, 11:00Видео
Чарли Розен, бывший тренер, писатель и близкий друг Фила Джексона, скончался в возрасте 84 лет
сегодня, 10:40
Кэмерон Пэйн не вернется в «Нью-Йорк»
сегодня, 09:37
Год Шемгод об уходе из «Далласа»: «После обмена Дончича начались тревожные времена»
сегодня, 08:08
Джейсон Кидд посетил свой первый матч «Эвертона» после присоединения к группе владельцев
сегодня, 07:07Фото
Джарен Джексон-младший сыграл один на один с 6-летней дочерью Джа Морэнта
1сегодня, 05:11Видео