Никола Миротич о финале Евробаскета: «Думаю, победит Германия»

Экс-игрок НБА сделал прогноз на решающую игру Евробаскета.

«Согласен с теми, кто говорил, что на Сербию оказывалось огромное давление. Ожидания действительно были высокими, но травма Богдановича стала невосполнимой потерей.

Какими бы хорошими и талантливыми ни были другие игроки. Богдан уникален и невероятно важен для сборной.

Что касается финала, думаю, Германия победит», – отметил Миротич в беседе с Meridian Sport.

