Алперен Шенгюн: «Джейлен Грин был для меня как брат»

Шенгюн поделился своими эмоциями от перехода Грина в «Финикс».

«Джейлен был для меня как брат. Мы вместе осваивались в НБА . Когда я только приехал, я вообще не говорил по-английски. Мы всему учились вместе.

Я расстроился, когда узнал новость. Мне было очень грустно… но в то же время к нам приходит Кевин Дюрэнт . Все равно Джейлен был моим братом. Я сразу позвонил ему и сказал, что чувствую: «Надеюсь, этот обмен станет для тебя дополнительной мотивацией». Потому что я верю, что Джейлен станет по-настоящему великим игроком. Иногда он борется сам с собой, но думаю, теперь он перестанет это делать и станет еще более зрелым. Я искренне верю, что он станет большим игроком. Желаю ему всего наилучшего. Мы до сих пор общаемся, и я еще привезу его в Турцию», – сказал Шенгюн.

И Джейлен Грин (2-й пик), и Алперен Шенгюн (16-й) были выбраны «Хьюстоном » на драфте 2021 года. Вместе они прошли путь от подвала подвала конференции до топ-2 Запада в прошлом сезоне.

В межсезонье Грин и Диллон Брукс отправились в «Финикс», а «Рокетс» взамен получили Кевина Дюрэнта.