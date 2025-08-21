1

Мать Тари Исона после ответа Дрэймонда Грина Алперену Шенгюну: «О Боже, теперь это война»

Мать Тари Исона объявила «войну» «Голден Стэйт» после слов Дрэймонда Грина.

«О Боже, теперь это война», – написала мать форварда «Хьюстона» в соцсети X.

Ранее Дрэймонд Грин («Голден Стэйт») резко ответил Алперену Шенгюну («Хьюстон»), который сказал, что «Уорриорз» всю серию плей-офф против «Рокетс» жаловались на то, что судьи не фиксируют фолы. «Нужно побеждать, чтобы так говорить», – отреагировал Грин.

После вылета «Рокетс» в первом раунде от «Уорриорз» мать Исона похвалила Грина, заявив, что только благодаря ему «Уорриорз» четырежды становились чемпионами НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница матери Тари Исона в соцсети X
