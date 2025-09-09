0

Шакил О′Нил: «Переход Кевина Дюрэнта в «Хьюстон» – самый недооцененный трансфер межсезонья»

Легендарный центровой высоко оценил переход Кевина Дюрэнта в «Рокетс».

«Я не сильно следил за межсезоньем, но переход Дюрэнта в «Хьюстон» может стать действительно чем-то особенным.

У «Рокетс» уже есть Шенгюн. Мы называем его „турецким терминатором“, и мне действительно нравится его игра.

Надеюсь, они смогут создать что-то особенное вместе», – заявил четырехкратный чемпион НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт Brandon “Scoop B” Robinson в соцсети X
logoНБА
logoХьюстон
logoАлперен Шенгюн
logoКевин Дюрэнт
logoШакил О′Нил
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эргин Атаман: «Дайте мне Алперена Шенгюна в «Панатинаикос», и я точно побью «Хьюстон»
529 августа, 15:10
Кевин Дюрэнт о том, почему ему не удалось попасть в символическую сборную по защите: «Политика играет свою роль»
227 августа, 16:20
Ожидается, что Кевин Дюрэнт и «Хьюстон» достигнут соглашения о продлении контракта
23 августа, 13:34
Главные новости
Женская НБА. «Финикс» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Индиана» примет «Миннесоту» и другие матчи
16 минут назад
Роман Соркин привлек внимание «Портленда», «Хит» и «Никс»
326 минут назад
«Чикаго» подписал с Джошем Гидди четырехлетний контракт на 100 млн долларов
634 минуты назад
Игор Миличич: «Выход в 1/4 финала этого Евробаскета – даже большее достижение, чем 1/2 в 2022»
сегодня, 18:49
Эргин Атаман: «Никто не хочет играть против Греции, но, видимо, это моя судьба»
1сегодня, 18:23
Евробаскет-2025. 1/4 финала. Трипл-дабл Шенгюна помог Турции обыграть Польшу, Греция играет с Литвой
102сегодня, 18:12Live
Алперен Шенгюн: «Трипл-дабл ничего бы не значил без победы»
сегодня, 18:07
Фуркан Коркмаз: «Раньше я думал, что лучший центровой, с которым я играл – Эмбиид, но теперь это Шенгюн»
1сегодня, 17:46
Яркая игра Джордана Лойда на Евробаскете привлекла внимание «Реала»
1сегодня, 17:20
Шакил О′Нил о дуэте Дончича и Леброна: «Здесь, в Лос-Анджелесе, мы ждем чемпионств»
1сегодня, 16:50
Ко всем новостям
Последние новости
Терри Розир не намерен выкупать контракт с «Майами»
1сегодня, 15:40
Инсайдер Джейк Фишер: «Без «Кингз» Уэстбруку светит лишь минимальный контракт»
1сегодня, 15:07
Белград или Афины: Евролига может объявить место проведения Финала четырех уже 10 сентября
сегодня, 14:01
Дени Авдия о разговоре с Яннисом после матча: «Получить такие комплименты от игрока его уровня – невероятно»
сегодня, 13:20
Майк Джеймс и «Монако» проведут важную встречу по поводу будущего баскетболиста
сегодня, 12:24
Римас Куртинайтис извинился за свое поведение перед греческими журналистами
сегодня, 11:18
«Монако» подписал Давида Мишино
сегодня, 11:01Фото
Дирк Новицки: «Сейчас я не слишком вовлечен в решения менеджмента «Далласа»
сегодня, 10:24
Дэйрон Шарп отказался от права вето по новому контракту с «Бруклином»
1сегодня, 08:02
Линас Клейза: «Надеюсь, у Янниса просто будет плохая игра. Это все, на что можно надеяться»
сегодня, 07:14