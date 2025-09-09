Шакил О′Нил: «Переход Кевина Дюрэнта в «Хьюстон» – самый недооцененный трансфер межсезонья»

Легендарный центровой высоко оценил переход Кевина Дюрэнта в «Рокетс».

«Я не сильно следил за межсезоньем, но переход Дюрэнта в «Хьюстон » может стать действительно чем-то особенным.

У «Рокетс» уже есть Шенгюн . Мы называем его „турецким терминатором“, и мне действительно нравится его игра.

Надеюсь, они смогут создать что-то особенное вместе», – заявил четырехкратный чемпион НБА .