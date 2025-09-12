Франц Вагнер еще «не знал о баскетболе» в 2005 году, когда Германия в последний раз была в финале Евробаскета

Франц Вагнер поделился эмоциями от выхода в финал.

В прошлый раз немцы с Дирком Новицки во главе боролись за золото в 2005 году, но уступили Греции и Теодоросу Папалукасу (62:78).

«Тогда я еще не знал о баскетболе.

Сейчас все очень круто. 4 предельно успешных года. Мы взяли на себя ответственность за результаты и гордимся ими. Победа в воскресенье будет очень много значить для Германии. Мы набрали ход на чемпионате мира в 2023 году и надеемся повторить тот успех», – рассудил 24-летний форвард.