Томас Брайант мог подписаться с «Нью-Йорком»

«Никс» рассматривали вариант заключения соглашения с Брайантом.

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Нью-Йорк » оценивал возможность подписания свободного агента Томаса Брайанта , но в конечном итоге клуб выбрал другой путь.

Вместо того чтобы добавлять еще одного «большого», «Никс» сосредоточились на усилении задней линии, подписав Малкольма Брогдона, Лэндри Шэмета и Гаррисона Мэтьюза на негарантированные контракты.

Этим троим предстоит побороться в тренировочном лагере за, как ожидается, единственное место в основном составе на регулярный сезон.

При этом отмечается, что Брайант «очень впечатлил» представителей «Никс» во время просмотровых тренировок.

Брайанту 28 лет, в прошлом сезоне он выступал за «Майами» и «Индиану», набирая в среднем 6,5 очка и 3,8 подбора в 66 играх. Он также сыграл в 20 матчах плей-офф во время похода «Пэйсерс» в финал НБА .

Центровой ранее выступал за «Лейкерс», «Вашингтон», «Денвер», «Хит» и «Пэйсерс». Его средние показатели за карьеру составляют 8,9 очка и 5,1 подбора в 333 играх.