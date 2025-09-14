0

Томас Брайант мог подписаться с «Нью-Йорком»

«Никс» рассматривали вариант заключения соглашения с Брайантом.

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Нью-Йорк» оценивал возможность подписания свободного агента Томаса Брайанта, но в конечном итоге клуб выбрал другой путь.

Вместо того чтобы добавлять еще одного «большого», «Никс» сосредоточились на усилении задней линии, подписав Малкольма Брогдона, Лэндри Шэмета и Гаррисона Мэтьюза на негарантированные контракты.

Этим троим предстоит побороться в тренировочном лагере за, как ожидается, единственное место в основном составе на регулярный сезон.

При этом отмечается, что Брайант «очень впечатлил» представителей «Никс» во время просмотровых тренировок.

Брайанту 28 лет, в прошлом сезоне он выступал за «Майами» и «Индиану», набирая в среднем 6,5 очка и 3,8 подбора в 66 играх. Он также сыграл в 20 матчах плей-офф во время похода «Пэйсерс» в финал НБА.

Центровой ранее выступал за «Лейкерс», «Вашингтон», «Денвер», «Хит» и «Пэйсерс». Его средние показатели за карьеру составляют 8,9 очка и 5,1 подбора в 333 играх.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
logoНью-Йорк
logoТомас Брайант
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Нью-Йорк» рассматривает варианты обмена, чтобы сохранить в составе Брогдона и Шэмета
1вчера, 07:15
Марио Чалмерс: «Никс» все еще не хватает одного звена для борьбы за титул. «Большого», играющего на обеих половинах площадки»
1вчера, 05:51
Малкольм Брогдон подпишет однолетний контракт с «Никс»
712 сентября, 13:10
Главные новости
Дирк Новицки тепло поприветствовал Купера Флэгга при встрече
5 минут назадВидео
Деннис Шредер: «Я знаю стратегию, которую Атаман пытается применить. И она, безусловно, срабатывала»
21 минуту назад
Оби Топпин: «У «Индианы» отличные «большие»
2вчера, 20:55
Монте Моррис может оказаться в одном из ведущих клубов Евролиги
1вчера, 20:20
Пол Пирс о прошедшем сезоне «Селтикс»: «Они слились сами, никакой связи с «Никс» и их талантами»
2вчера, 20:05
Д’Анджело Расселл: «Ощущаю себя более сильным, мудрым и осторожным»
4вчера, 19:44
Хорхе Гарбахоса: «На Евробаскете-2029 не будет матчей бэк-ту-бэк. Рассмотрим возможность замен травмированных игроков»
вчера, 19:15
Хорхе Гарбахоса: «ФИБА гордится работой арбитров на Евробаскете»
1вчера, 18:59
Трехочковый Майка Джеймса за 7 секунд до конца овертайма принес «Монако» победу над «Олимпиакосом» на Кипре
вчера, 18:52Видео
Джанан Муса восстановился после операции и набрал 21 очко в товарищеской игре с «Бешикташем»
1вчера, 18:35
Ко всем новостям
Последние новости
Зак Харрис стал генменеджером фарм-клуба «Голден Стэйт»
вчера, 19:30
42 очка Пойтресса и Димитриевича на двоих принесли «Зениту» победу над «Уралмашем» (92:80) в товарищеском матче в Белграде
вчера, 16:16
«Автодор» подпишет Григория Мотовилова
вчера, 16:09
3-очковый с фолом за 2 секунды до сирены принес «Босне» победу над ЦСКА (90:89) в товарищеском матче в Дубае
вчера, 15:50
«Чикаго» может стать претендентом на Джонатана Кумингу следующим летом
15вчера, 14:40
Шейн Ларкин: «Европейские фанаты приходят на матч не чтобы похвастаться этим в соцсетях»
вчера, 13:41
Данило Галлинари может поучаствовать в соревнованиях 3х3
1вчера, 12:59
«Нью-Йорк» может обменять Тайлера Колека, одна из команд уже проявляла интерес к защитнику
вчера, 11:45
Джеди Осман об игре через травму: «Не хотел бросать команду, будучи капитаном»
1вчера, 11:17
Лугенц Дорт отзащищался против школьника и использовал треш-ток
3вчера, 10:38Видео