  • Марио Чалмерс: «Никс» все еще не хватает одного звена для борьбы за титул. «Большого», играющего на обеих половинах площадки»
1

Марио Чалмерс не считает «Нью-Йорк» командой чемпионского уровня.

«Никс» не хватает еще одного звена. На мой взгляд, им не хватает доминирующего «большого».

Карл-Энтони Таунс – неплохой игрок, он хорош в своем деле и кое-что умеет, но им нужен тот, кто сможет стабильно блокировать оппонентов и обеспечить им присутствие как в атаке, так и в защите», – считает чемпион НБА в составе «Майами».

В прошлом сезоне в 72 матчах за «Нью-Йорк» Таунс набирал в среднем по 24,4 очка, 12,8 подбора и 3,1 передачи за игру при реализации 52,6%.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
