Трехочковый Майка Джеймса за 7 секунд до конца овертайма принес «Монако» победу над «Олимпиакосом» на Кипре
Майк Джеймс успешно начал предсезонную подготовку.
В товарищеском турнире имени Неофитоса Хандриотиса на Кипре «Монако» встретился с «Олимпиакосом».
Джеймс помог своей команде взять верх, реализовав победный трехочковый за 7 секунд до конца овертайма.
На его счету 19 очков, 5 передач и 6 подборов. Джеймс забросил 3 из 5 попыток из-за дуги.
«Монако» победил со счетом 83:80 ОТ.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Монако»
