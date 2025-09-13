Трехочковый Майка Джеймса за 7 секунд до конца овертайма принес «Монако» победу над «Олимпиакосом» на Кипре

Майк Джеймс успешно начал предсезонную подготовку.

В товарищеском турнире имени Неофитоса Хандриотиса на Кипре «Монако» встретился с «Олимпиакосом ».

Джеймс помог своей команде взять верх, реализовав победный трехочковый за 7 секунд до конца овертайма.

На его счету 19 очков, 5 передач и 6 подборов. Джеймс забросил 3 из 5 попыток из-за дуги.

«Монако » победил со счетом 83:80 ОТ.