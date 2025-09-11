Майк Джеймс останется в «Монако», несмотря на интерес из НБА и Евролиги
Майк Джеймс урегулировал спор с клубом и продолжит карьеру в «Монако».
По информации BasketNews, звезда Евролиги Майк Джеймс принял решение остаться в «Монако» и вернется в расположение команды к старту сезона.
Этим летом 35-летний защитник привлек внимание, как клубов Евролиги, так и НБА, однако в итоге останется верен контракту с прошлогодними финалистами Евролиги, действующему до 2027 года.
Ранее у Джеймса возник спор с клубом после инцидента вне площадки во время плей-офф французской лиги, но стороны сумели урегулировать ситуацию.
В сезоне-2024/25 Джеймс в среднем набирал 15,9 очка, 3 подбора, 5,8 передач за 29 минут на паркете, став ключевым фактором выхода «Монако» в первый финал Евролиги в истории клуба.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
