  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Клэй Томпсон о сильных сторонах «Мэверикс»: «Мы можем быть командой с самым высоким защитным рейтингом в НБА»
0

Клэй Томпсон о сильных сторонах «Мэверикс»: «Мы можем быть командой с самым высоким защитным рейтингом в НБА»

Клэй Томпсон назвал сильные стороны обновленного «Далласа».

«У нас другой состав по сравнению с прошлым сезоном. Играть нам теперь тоже нужно иначе. Необходимо использовать свои сильные стороны. Нужно открываться, ускоряться, предлагать себя. Играть через наших центровых.

Мы понимаем, что в каждом отдельном матче на площадке могут выделяться разные игроки. Мы не знаем, кто будет лидером команды по результативности. Очевидно, это Кайри и Эй Ди. Но пока эти ребята не будут стабильно выходить в составе, каждый вечер эта роль будет доставаться кому-то другому.

Нет никаких причин, по которым мы не можем быть командой с самым высоким защитным рейтингом в НБА. По моему опыту, побеждать помогает состав, полный универсальных двусторонних игроков. И у нас это есть», – рассказал защитник «Мэверикс».

Кто лучший американский игрок в НБА?2730 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoДаллас
logoКлэй Томпсон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Клэй Томпсон о Купере Флэгге: «Его рабочая этика впечатляет»
32 октября, 13:31
Новицки – Флэггу: «Учись у ветеранов, но найди свой подход, режим и стиль лидерства»
3 сентября, 09:26
Клэй Томпсон о трениях в «Уорриорз»: «У нас случались стычки в команде. Но все понимали, что такое происходит на фоне желания победить»
2 сентября, 04:56
Главные новости
Айеша Карри: «Я не хотела детей. Не хотела замуж. Думала, что стану карьеристкой»
5 минут назад
«Даллас» тестирует состав, где Купер Флэгг играет атакующего защитника, Энтони Дэвис – тяжелого форварда
9 минут назад
Джей Джей Редик похвалил Бронни Джеймса: «Совершенно другой игрок по сравнению с тем, каким был год назад»
232 минуты назад
Зайон Уильямсон передачей из-за спины начал быструю атаку «Нового Орлеана»
41 минуту назадВидео
Крис Пол о завершении карьеры: «Пока не знаю. Не устанавливаю точную дату»
45 минут назад
Вембаньяма исполнил мощный данк во время двусторонней игры «Сперс»
сегодня, 04:14Видео
НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» снова проиграла «Никс», «Миннесота» победила «Денвер» и другие матчи
8сегодня, 04:13Live
Джо Маззулла: «Лига стала более контактной. Это ей на пользу, надо наращивать наш атлетизм»
1вчера, 20:59
«Это была война». Пэйтон Притчард вышел с последней тренировки «Бостона» с порезом на шее
2вчера, 20:40Фото
Шэй Гилджес-Александер: «Все мои кумиры брали титул несколько раз. Впереди много работы»
вчера, 20:25
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Тенерифе» победил «Манресу», «Уникаха» разгромила «Бильбао» и другие результаты
вчера, 20:58
Чемпионат Франции. «Бурк» обыграл «Нанси», «Лимож» победил «Дижон» и другие результаты
вчера, 20:50
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» справился с «Триестом»
вчера, 20:10
Чемпионат Греции. АЕК справился с «Колоссосом», «Паниониос» примет «Перистери» и другие результаты
вчера, 19:35
Чемпионат Турции. «Бешикташ» победил «Мерсин», «Тюрк Телеком» уступил «Бахчешехиру»
вчера, 18:05
Адриатическая лига. «Борац Чачак» победил «Студентски центар»
вчера, 18:00
Миленко Богичевич: «Нам удалось найти игроков, обладающих волевыми качествами и бойцовским духом»
вчера, 16:55
Владислав Коновалов: «Потеряли ритм, дали разбросаться Беслачу, который все попал, оказались догоняющими. На погоню уже не хватило сил»
вчера, 16:44
Форвард «Милана» Шейвон Шилдс избежал серьезной травмы и может сыграть в матче Евролиги против «Монако»
вчера, 14:43
Дмитрий Халдеев присоединился к «Уралмашу»
вчера, 11:07Фото