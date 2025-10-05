Клэй Томпсон о сильных сторонах «Мэверикс»: «Мы можем быть командой с самым высоким защитным рейтингом в НБА»
Клэй Томпсон назвал сильные стороны обновленного «Далласа».
«У нас другой состав по сравнению с прошлым сезоном. Играть нам теперь тоже нужно иначе. Необходимо использовать свои сильные стороны. Нужно открываться, ускоряться, предлагать себя. Играть через наших центровых.
Мы понимаем, что в каждом отдельном матче на площадке могут выделяться разные игроки. Мы не знаем, кто будет лидером команды по результативности. Очевидно, это Кайри и Эй Ди. Но пока эти ребята не будут стабильно выходить в составе, каждый вечер эта роль будет доставаться кому-то другому.
Нет никаких причин, по которым мы не можем быть командой с самым высоким защитным рейтингом в НБА. По моему опыту, побеждать помогает состав, полный универсальных двусторонних игроков. И у нас это есть», – рассказал защитник «Мэверикс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
