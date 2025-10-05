Крис Пол о завершении карьеры: «Пока не знаю. Не устанавливаю точную дату»
Крис Пол заявил, что пока не определился с датой завершения карьеры.
«Пока не знаю. Я не устанавливаю точную дату.
В чем уверен, так это в том, что не буду воспринимать все происходящее как должное. Я буду наслаждаться каждым моментом, путешествовать по разным городам и впитывать все, потому что это невероятно», – заявил 40-летний плеймейкер «Клипперс».
Также ветеран рад, что сыграет вместе с центровым Ивицей Зубацом.
«Всегда мечтал сыграть вместе с ним за одну команду», – заявил разыгрывающий.
Кто лучший американский игрок в НБА?2730 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
