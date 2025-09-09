Майк Джеймс и «Монако» проведут важную встречу по поводу будущего баскетболиста
Положение Джеймса в «Монако» остается под вопросом.
Согласно сообщению Sportando со ссылкой на Сотириса Ветакиса, между «Монако» и Майком Джеймсом запланирована очередная встреча относительно будущего сотрудничества, поскольку клуб до сих пор не раскрыл своих намерений.
В прошлом сезоне «Монако» отстранил Джеймса за «нарушение внутренних правил», и этот шаг осложнил переговоры. Игрок считает, что отношение к нему со стороны команды было неуважительным.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportando
