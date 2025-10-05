Джей Джей Редик похвалил Бронни Джеймса: «Совершенно другой игрок по сравнению с тем, каким был год назад»

Джей Джей Редик отметил прогресс Бронни Джеймса.

Специалиста не смутили 1 из 12 с игры от 55-го номера драфта-2024 в первом предсезонном матче.

«Он чувствует себя гораздо более комфортно и уверенно на площадке. В плане баскетбольных умений, понимания игры – все это улучшилось, при этом есть большая разница между совершенствованием этих навыков на индивидуальных тренировках, с ограниченным числом оппонентов и непосредственно игрой 5 на 5.

Он совершенно другой игрок по сравнению с тем, каким был год назад. Проделанная в G-лиге в прошлом сезоне работа очень помогла Бронни в плане обретения уверенности в себе на этом уровне», – заявил главный тренер «озерников».