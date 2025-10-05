Видео
0

Зайон Уильямсон передачей из-за спины начал быструю атаку «Нового Орлеана»

Форвард «Пеликанс» отдал эффектный пас.

Во второй четверти второго предсезонного матча против австралийского «Мельбурна» Уильямсон выловил уходящий в аут мяч и смог отдать передачу партнеру из-за спины.

Быстрая атака закончилась данком Джеремайи Фирса.

После первой половины игры «Новый Орлеан» ведет 74:55, на счету Уильямсона 8 очков, 9 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.

Кто лучший американский игрок в НБА?2730 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЗайон Уильямсон
logoНБА
Мельбурн
logoНовый Орлеан
предсезонные матчи
logoБаскетбол - видео
logoДжеремайя Фирс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Будет еще для тех, кто придет в воскресенье». Зайон Уильямсон порадовался вниманию в предсезонном матче в Австралии
3 октября, 13:20
Похудевшего Зайона Уильямсона сфотографировали с голым торсом
213 октября, 05:52Фото
Зайон Уильямсон показал данк с полным оборотом на открытой тренировке в Мельбурне
172 октября, 09:50Видео
Главные новости
Айеша Карри: «Я не хотела детей. Не хотела замуж. Думала, что стану карьеристкой»
6 минут назад
«Даллас» тестирует состав, где Купер Флэгг играет атакующего защитника, Энтони Дэвис – тяжелого форварда
10 минут назад
Клэй Томпсон о сильных сторонах «Мэверикс»: «Мы можем быть командой с самым высоким защитным рейтингом в НБА»
24 минуты назад
Джей Джей Редик похвалил Бронни Джеймса: «Совершенно другой игрок по сравнению с тем, каким был год назад»
233 минуты назад
Крис Пол о завершении карьеры: «Пока не знаю. Не устанавливаю точную дату»
46 минут назад
Вембаньяма исполнил мощный данк во время двусторонней игры «Сперс»
сегодня, 04:14Видео
НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» снова проиграла «Никс», «Миннесота» победила «Денвер» и другие матчи
8сегодня, 04:13Live
Джо Маззулла: «Лига стала более контактной. Это ей на пользу, надо наращивать наш атлетизм»
1вчера, 20:59
«Это была война». Пэйтон Притчард вышел с последней тренировки «Бостона» с порезом на шее
2вчера, 20:40Фото
Шэй Гилджес-Александер: «Все мои кумиры брали титул несколько раз. Впереди много работы»
вчера, 20:25
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Тенерифе» победил «Манресу», «Уникаха» разгромила «Бильбао» и другие результаты
вчера, 20:58
Чемпионат Франции. «Бурк» обыграл «Нанси», «Лимож» победил «Дижон» и другие результаты
вчера, 20:50
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» справился с «Триестом»
вчера, 20:10
Чемпионат Греции. АЕК справился с «Колоссосом», «Паниониос» примет «Перистери» и другие результаты
вчера, 19:35
Чемпионат Турции. «Бешикташ» победил «Мерсин», «Тюрк Телеком» уступил «Бахчешехиру»
вчера, 18:05
Адриатическая лига. «Борац Чачак» победил «Студентски центар»
вчера, 18:00
Миленко Богичевич: «Нам удалось найти игроков, обладающих волевыми качествами и бойцовским духом»
вчера, 16:55
Владислав Коновалов: «Потеряли ритм, дали разбросаться Беслачу, который все попал, оказались догоняющими. На погоню уже не хватило сил»
вчера, 16:44
Форвард «Милана» Шейвон Шилдс избежал серьезной травмы и может сыграть в матче Евролиги против «Монако»
вчера, 14:43
Дмитрий Халдеев присоединился к «Уралмашу»
вчера, 11:07Фото