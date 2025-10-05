Зайон Уильямсон передачей из-за спины начал быструю атаку «Нового Орлеана»
Форвард «Пеликанс» отдал эффектный пас.
Во второй четверти второго предсезонного матча против австралийского «Мельбурна» Уильямсон выловил уходящий в аут мяч и смог отдать передачу партнеру из-за спины.
Быстрая атака закончилась данком Джеремайи Фирса.
После первой половины игры «Новый Орлеан» ведет 74:55, на счету Уильямсона 8 очков, 9 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
