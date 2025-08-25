Яннис Адетокумбо вколотил «мельницу» в быстром отрыве
Лидер греков стал автором яркого момента матча.
В третьей четверти товарищеской игры против сборной Франции Яннис Адетокумбо решил порадовать болельщиков и исполнил «мельницу», убежав в быстрый отрыв на пустое кольцо.
Суперзвезда «Милуоки» стал самым результативным игроком встречи – 20 очков (4 из 7 с игры, 12 из 14 штрафных) – но это не помогло его команде победить (77:92).
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1994 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
