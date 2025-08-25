Видео
Яннис Адетокумбо вколотил «мельницу» в быстром отрыве

Лидер греков стал автором яркого момента матча.

В третьей четверти товарищеской игры против сборной Франции Яннис Адетокумбо решил порадовать болельщиков и исполнил «мельницу», убежав в быстрый отрыв на пустое кольцо.

Суперзвезда «Милуоки» стал самым результативным игроком встречи – 20 очков (4 из 7 с игры, 12 из 14 штрафных) – но это не помогло его команде победить (77:92).

