Стив Балмер инвестировал в Aspiration еще 10 миллионов долларов в 2023 году

Стала известна еще одна деталь взаимоотношений Балмера и скандальной компании.

Согласно юридическим документам, с которыми ознакомилось издание The Athletic, Стив Балмер вложил почти 10 миллионов долларов в компанию Aspiration в марте 2023 года, что подтвердил бывший топ-менеджер компании. Это произошло спустя 18 месяцев после его первоначальных инвестиций в размере 50 миллионов долларов.

10 миллионов Балмера поступили в то время, когда Aspiration быстро теряла капитал, увольняла сотрудников и испытывала трудности с привлечением финансирования.

Раунд сбора средств в марте 2023 года был нацелен на сумму в 75 миллионов долларов, но компании не хватило для достижения цели 9 миллионов. Почти все инвесторы уже вкладывали деньги в компанию ранее.

Инвестиция Балмера последовала за вложением в 2 миллиона долларов от миноритарного владельца «Клипперс» Денниса Вонга в декабре 2022 года. Вонг – бывший сосед Балмера по комнате в колледже и вице-председатель правления «Клипперс ».