Данило Галлинари может поучаствовать в соревнованиях 3х3
Данило Галлинари может еще сыграть за Италию.
Амедео Делла Валле, завоевавший бронзу с итальянской командой 3х3 на недавно прошедшем Кубке Европы, рассказал о встрече с 37-летним форвардом.
«Скоро в 3х3, и это не шутка. Пока разминаемся», – написал игрок.
Галлинари завершил выступление за основную сборную Италии после Евробаскета.
В прошлом году Андреа Барньяни выдвигал идею выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе с Галлинари и Марко Белинелли.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sky Sport
