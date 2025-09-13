Данило Галлинари может поучаствовать в соревнованиях 3х3

Данило Галлинари может еще сыграть за Италию.

Амедео Делла Валле, завоевавший бронзу с итальянской командой 3х3 на недавно прошедшем Кубке Европы, рассказал о встрече с 37-летним форвардом.

«Скоро в 3х3, и это не шутка. Пока разминаемся», – написал игрок.

Галлинари завершил выступление за основную сборную Италии после Евробаскета.

В прошлом году Андреа Барньяни выдвигал идею выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе с Галлинари и Марко Белинелли.