Данило Галлинари об уровне конкуренции в НБА: «Любая команда может выиграть титул»

Итальянский форвард считает, что НБА стала более непредсказуемой.

«Каждый год может случиться все что угодно. Любая команда может выиграть титул. Возможно все.

Еще мне нравится, что сегодня лига как никогда открыта для европейских игроков. Здорово видеть, как европейский баскетбол приносит столько невероятных талантов, которые становятся лучшими игроками мира.

Для меня, как для человека, пришедшего из Европы, это особенно приятно», – заявил итальянский баскетболист.

Галлинари провел 14 сезонов в НБА и в последний раз выходил на площадку весной 2024 года, выступая за «Милуоки».