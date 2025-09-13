Андре Миллер: «В 2013 году у нас была лучшая версия «Денвера», но Джордж Карл загнал команду»

Андре Миллер назвал причину поражения «Наггетс» в 2013 году.

«Денвер» потерпел поражение от «Голден Стэйт » с восходящими звездами Стефом Карри и Клэем Томпсоном в первом раунде плей-офф со счетом 2-4.

«Самое обидное в том, что в 2013 году у нас была лучшая версия «Денвера ».

Проблема заключалась в том, что Джордж Карл загнал команду. На протяжении шести месяцев мы очень уж усердно работали на тренировках. И непосредственно перед плей-офф Галлинари получил разрыв крестообразной связки. А он был нашим лучшим игроком.

Я ведь предупреждал его. Незадолго до начала плей-офф я подошел к нему и сказал, что парни без сил. «Мы должны работать». Таков был ответ. И у нас была та игра с «Далласом» в Денвере, Галло травмировал колено.

В первом раунде нам противостояли «Уорриорз», Стеф и Клэй еще не стали теми, кем вскоре стали, но уже тогда многое было понятно. Мяч после их бросков заходил в кольцо как-то по-особенному.

Мы все знаем снайперов – Рэй Аллен, Предраг Стоякович. Но этот звук после их попаданий – «чух», мяч даже сетки не касался. Я был так разочарован, потому что считал, что мы способны пройти эту команду», – рассказал экс-игрок «Наггетс».