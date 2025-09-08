0

Данило Галлинари завершил карьеру в сборной Италии

37-летний форвард закончил выступления за национальную команду.

Матч против Словении стал для Данило Галлинари последним в майке сборной Италии. В нем он отметился 10 очками, 3 подборами и 1 передачей, а Италия уступила – 77:84.

Галлинари, чья карьера в юношеских и взрослых сборных длилась 21 год, в нынешнем турнире в среднем набирал 5,5 очков и делал 2,2 подбора за 10 минут на площадке.

Форвард попрощался с международной сценой во время церемонии после матча, на которой он получил памятную плиту от президента ФИБА Европа Хорхе Гарбахосы.

«Мы в хороших руках. Молодые игроки сильно повзрослели, и будет здорово смотреть на них по телевизору», – сказал бывший игрок НБА итальянским СМИ.

Галлинари сыграл 19 матчей за Италию на трех Евробаскетах (2011, 2015 и 2025). Всего он набрал 252 очка, 100 подборов и 30 передач.

Помимо трех континентальных первенств, форвард принимал участие в чемпионате мира 2019 года, Олимпийских играх 2020 года и в отборочных турнирах к Олимпиаде в 2016 и 2024 годах.

