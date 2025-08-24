Энтони Эдвардс представил в Китае свои новые именные кроссовки «AE 2»
Энтони Эдвардс продолжает тур по Китаю.
Сегодня звездный форвард «Миннесоты» в рамках тура по Китаю под названием «Believe That» («Поверь в это») представил свои новые именные кроссовки «AE 2» от Adidas.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Nice Kicks в соцсети X
