Энтони Эдвардс представил в Китае свои новые именные кроссовки «AE 2»

Энтони Эдвардс продолжает тур по Китаю.

Сегодня звездный форвард «Миннесоты» в рамках тура по Китаю под названием «Believe That» («Поверь в это») представил свои новые именные кроссовки «AE 2» от Adidas.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1503 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Nice Kicks в соцсети X
logoЭнтони Эдвардс
кроссовки
logoНБА
экипировка
Баскетбол - фото
logoМиннесота
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
