«Я бы вмазал сверху через Яо, респект одному из великих». Энтони Эдвардс встретился с Яо Мином
Эдвардс в своем стиле отдал должное китайскому центровому.
В ходе своего тура по Китаю звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс встретился с легендой «Хьюстона» Яо Мином.
«Я бы вмазал сверху через Яо, респект одному из великих», – подписал свое фото с центровым Эдвардс.
Рост Яо составляет 229 сантиметров.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Энтони Эдвардса
