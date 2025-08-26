«Я бы вмазал сверху через Яо, респект одному из великих». Энтони Эдвардс встретился с Яо Мином

Эдвардс в своем стиле отдал должное китайскому центровому.

В ходе своего тура по Китаю звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс встретился с легендой «Хьюстона » Яо Мином .

«Я бы вмазал сверху через Яо, респект одному из великих», – подписал свое фото с центровым Эдвардс.

Рост Яо составляет 229 сантиметров.