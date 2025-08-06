«Нью-Йорк» и Карл-Энтони Таунс не ведут переговоры о продлении контракта
Переговоров о продлении контракта между «Никс» и Таунсом не ведется.
Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
«У «Никс» есть выбор: либо продолжить играть этим составом, либо совершить обмен. Этим летом контракт Микэла Бриджеса был продлен. Мы ничего не слышали о продлении контракта Карла-Энтони Таунса. И я не думаю, что дело в Таунсе или в том, как он провел прошлый сезон. Думаю, у Таунса по контракту осталось три года и около 170 миллионов, и обменять его будет непросто», – сказал Уиндхорст.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
