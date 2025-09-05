Джош Харт подколол Таунса из-за пропуска дебютного матча «Иглс»: «Псевдо-фанат»
Джош Харт подколол Карла-Энтони Таунса.
Центровой «Никс» объявил себя «преданным поклонником» команды НФЛ «Филадельфия Иглс». При этом он предпочел посетить теннисный US Open дебютному матчу футбольной команды в новом сезоне.
«Псевдо-фанат», – написал в соцсетях защитник «Нью-Йорка».
Таунс в ответ показал, что параллельно с теннисом смотрит игру «Иглс» по телефону.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
