Джош Харт подколол Таунса из-за пропуска дебютного матча «Иглс»: «Псевдо-фанат»

Джош Харт подколол Карла-Энтони Таунса.

Центровой «Никс» объявил себя «преданным поклонником» команды НФЛ «Филадельфия Иглс». При этом он предпочел посетить теннисный US Open дебютному матчу футбольной команды в новом сезоне.

«Псевдо-фанат», – написал в соцсетях защитник «Нью-Йорка ».

Таунс в ответ показал, что параллельно с теннисом смотрит игру «Иглс» по телефону.