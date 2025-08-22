Карл-Энтони Таунс выписал детям 13 блок-шотов
Центровой «Нью-Йорка» не стал церемониться с маленькими баскетболистами.
Таунс, устроивший тренировочный лагерь для детей, решил усложнить им задачу, выступив в роли рим-протектора, и отвесил 13 блок-шотов.
«Этот парень просто чудовище! Не хотел бы видеть его в своей команде», – прокомментировал ролик форвард «Никс» Джош Харт.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3560 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости