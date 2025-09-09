2

Карл-Энтони Таунс о гибели сестры Наза Рида: «Потрясен и подавлен»

Карл-Энтони Таунс отреагировал на трагедию в семье Наза Рида.

«Потрясен и подавлен.

Никакие слова не смогут смягчить боль, которую я испытываю, думая о своем брате. Молюсь за всех сегодня», – написал центровой «Никс».

Таунс ранее был одноклубником Рида в «Миннесоте» на протяжении пяти лет.

28-летняя Торэя Рид была застрелена 6 сентября в жилом комплексе Paragon Apartments в Нью-Джерси мужчиной, с которым состояла в романтических отношениях.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: nj.com
