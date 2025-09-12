Гаррисон Мэтьюз пройдет просмотр в «Никс»

Гаррисон Мэтьюз присоединился к «Нью-Йорку».

28-летний защитник (198 см) подписал контракт по схеме Exhibit 10 и покажет себя в тренировочном лагере команды.

Мэтьюз отыграл 6 лет в НБА, проведя 314 матчей за «Вашингтон», «Хьюстон» и «Атланту».

В прошлом сезоне защитник набирал 7,5 очка, 1,9 подбора и 1,3 передачи за 17,7 минуты в среднем за «Хоукс».

«Никс» также подумывают пригласить на сборы 25-летнего центрового Трея Джемисона.

«Никс» отказались от варианта с Маликом Бизли из-за неопределенности его ситуации.