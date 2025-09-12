0

Гаррисон Мэтьюз пройдет просмотр в «Никс»

Гаррисон Мэтьюз присоединился к «Нью-Йорку».

28-летний защитник (198 см) подписал контракт по схеме Exhibit 10 и покажет себя в тренировочном лагере команды.

Мэтьюз отыграл 6 лет в НБА, проведя 314 матчей за «Вашингтон», «Хьюстон» и «Атланту».

В прошлом сезоне защитник набирал 7,5 очка, 1,9 подбора и 1,3 передачи за 17,7 минуты в среднем за «Хоукс».

«Никс» также подумывают пригласить на сборы 25-летнего центрового Трея Джемисона.

«Никс» отказались от варианта с Маликом Бизли из-за неопределенности его ситуации.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SNY
logoГаррисон Мэтьюз
logoМалик Бизли
logoНью-Йорк
logoНБА
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Марк Кьюбан: «Нет ничего лучше ощущения мяча, который заходит в корзину. Когда-нибудь доводилось испытывать такое, Перк?»
9 минут назад
Малкольм Брогдон подпишет однолетний контракт с «Никс»
144 минуты назад
Евробаскет-2025. 1/2 финала. Германия встретится с Финляндией, Греция сыграет с Турцией
13сегодня, 12:27
Билл Симмонс включил Купера Флэгга и Кона Книппела в олимпийскую сборную США 2028 года
6сегодня, 12:24
Тим Хардуэй утверждает, что нынешние игроки НБА получают травмы, потому что не пьют молоко
17сегодня, 11:33
Кавай Ленард сыграл в 2 из 15 матчей до получения 1,75 млн долларов от Aspiration и в 50 из 67 после
20сегодня, 10:35
Зак Лоу о новом правиле: «Мы позволяем этим игрокам-ничтожествам легко отделаться»
1сегодня, 09:38
Змаго Сагадин: «35 минут Словения была лучше Германии»
3сегодня, 09:11
Стефен Карри о данке в прошлом сезоне: «Он выжал из меня все до последней капли»
5сегодня, 08:27
Име Удока: «Кевин Дюрэнт хочет встроиться в коллектив так, чтобы люди не уходили из-за него в тень»
8сегодня, 08:04
Ко всем новостям
Последние новости
«Партизан» является главным претендентом на подписание Жоффре Ловерня
24 минуты назад
Лэндри Шэмет выбрал «Никс» из нескольких предложений, чтобы «бороться за титул»
58 минут назад
Нафиса Коллиер стала второй баскетболисткой в истории женской НБА, кому удалось завершить сезон с процентной линейкой 50-40-90
сегодня, 11:54
«Лас-Вегас» обновил рекорд лиги по трехочковым (22) и закончил регулярный сезон серией из 16 побед
сегодня, 11:14Видео
Ожидается, что Эдо Мурич завершит карьеру в сборной Словении
сегодня, 10:50
Лука Дончич, Виктор Вембаньяма и Донован Митчелл снялись в рекламе НБА для Amazon Prime
сегодня, 08:51Видео
Дэмиан Лиллард вернулся к бросковым тренировкам
вчера, 17:33Видео
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл МБА-МАИ
вчера, 17:13
Инсайдер Сэм Эмик: «Стив Балмер остается уважаемым владельцем НБА, несмотря на проверку по делу о Ленарде»
2вчера, 15:53
Джейлен Браун о роли лидера: «Я был скорее голосом команды, а Тейтум вел личным примером на площадке»
1вчера, 15:20