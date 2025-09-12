14

Кавай Ленард сыграл в 2 из 15 матчей до получения 1,75 млн долларов от Aspiration и в 50 из 67 после

Ленард стал гораздо чаще выходить на площадку после получения выплаты.

Согласно репортажу Пабло Торре, рекламный контракт Ленарда с обанкротившейся компанией Aspiration гарантировал ему 7 миллионов долларов в год с ежеквартальными выплатами по 1,75 миллиона. Но у Aspiration были финансовые трудности, и одна из запланированных выплат была задержана до 15 декабря 2022 года. 

В недели, предшествовавшие выплате, Ленард почти не играл. Он вышел на площадку всего в 2 из первых 15 матчей «Клипперс», пропуская игры из-за затянувшихся проблем с травмами. Его статус часто указывался как day-to-day, а клуб давал расплывчатые объяснения.

Его досрочно сняли с игры против «Мемфиса» без внятных объяснений, из-за чего главный тренер Тайрон Лю выглядел сбитым с толку. В другой раз его не выпустили на матч из-за «ушиба лица», но после возвращении он не носил защитной маски и на нем не было видно следов серьезного удара.

После того как на счет Ленарда поступили 1,75 миллиона, ситуация изменилась. Он сыграл в 50 из следующих 67 игр «Клипперс».

Ранее сообщалось, что университетский сосед по комнате и деловой партнер Стива Балмера Деннис Вонг, владеющий миноритарной долей в «Клипперс» и занимающий позицию вице-председателя клуба, вложил в находящуюся на грани краха Aspiration 2 миллиона долларов, а через 9 дней компания заплатила Ленарду и в тот же день уволила значительную часть своих сотрудников.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
logoКлипперс
logoКавай Ленард
logoНБА
Джейк Фишер: «Если «Клипперс» не лишат пиков первого раунда или не аннулируют контракт Ленарда, то другие команды почувствуют себя вправе создавать собственные подставные компании»
10сегодня, 05:17
Дочь миноритарного акционера «Клипперс» Денниса Вонга работала в Aspiration
16вчера, 21:11
Миноритарный акционер «Клипперс» и друг Стива Балмера Деннис Вонг вложил в Aspiration 2 миллиона, когда компании срочно нужно было заплатить Каваю Ленарду
18вчера, 10:25
