Сью Берд о внимании СМИ к женской НБА: «Раньше нам доставалось 4 процента, сейчас 15-16. Мы хотим еще больше»

Сью Берд считает, что женская НБА заслуживает большего внимания со стороны СМИ.

«Вот, скажем, Пейдж Бекерс. Она популярна, но это не совсем то. И я вижу эту проблему не только у Пейдж, но, по правде говоря, и у всех в женской НБА, включая Кейтлин, у всей лиги в целом… Есть все эти статьи о мужском спорте, и есть одна статья о женской НБА.

Нужно больше. Мы заслужили много большего. Мы все знаем, как устроен пирог освещения в СМИ: когда-то наша доля составляла всего 4 процента, сейчас она выросла до 15-16, и это здорово. Но теперь мы все хотим большего, хотим 20, 25 процентов и так далее.

Порой, когда люди говорят «Пейдж должна получать больше внимания», они опасаются, что это убавит интерес к Кейтлин и что-то отнимет у нее, но это не так. Кейтлин заслуживает все то, что у нее есть, а Пейдж заслуживает большего. Равно как и Энджел Риз заслуживает большего, и Эйжа Уилсон, и Нафиса Коллиер. Вся женская НБА заслуживает большего», – рассказала легенда WNBA.