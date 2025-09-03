Эрмал Куко присоединился к фронт-офису «Никс»
«Нью-Йорк» нанял Эрмала Куко.
Бывший баскетболист, двухкратный чемпион Турции, 9 лет отработал в «Клипперс». Его последняя должность – директор международной скаутской программы клуба.
В «Никс» 45-летний специалист будет руководить второстепенными баскетбольными операциями, организуя развитие и работу игроков и тренеров второго эшелона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
