Эрмал Куко присоединился к фронт-офису «Никс»

«Нью-Йорк» нанял Эрмала Куко.

Бывший баскетболист, двухкратный чемпион Турции, 9 лет отработал в «Клипперс». Его последняя должность – директор международной скаутской программы клуба.

В «Никс» 45-летний специалист будет руководить второстепенными баскетбольными операциями, организуя развитие и работу игроков и тренеров второго эшелона.