«Нью-Йорк» встретится с «Финиксом», «Лас-Вегас» вышел на «Сиэтл» – определилась сетка плей-офф женской НБА
Стали известны пары первого раунда плей-офф сезона-2025.
Сегодня завершился регулярный чемпионат женской НБА, и команды заняли причитающиеся им места.
Победителем «регулярки» стала «Миннесота» с результатом 34-10. Ее оппонентом в первом раунде плей-офф станет «Голден Стэйт».
Действующий чемпион «Нью-Йорк» оказался на 5-й строчке таблицы и встретится «Финиксом».
Пары первого раунда плей-офф женской НБА сезона-2025:
«Миннесота» (34-10) – «Голден Стэйт» (23-21)
«Лас-Вегас» (30-14) – «Сиэтл» (23-21)
«Атланта» (30-14) – «Индиана» (24-20)
«Финикс» (27-17) – «Нью-Йорк» (27-17)
Первые матчи плей-офф будут сыграны 14 сентября, серии первого раунда пройдут до трех побед.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети женской НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости