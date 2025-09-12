  • Спортс
«Нью-Йорк» встретится с «Финиксом», «Лас-Вегас» вышел на «Сиэтл» – определилась сетка плей-офф женской НБА

Стали известны пары первого раунда плей-офф сезона-2025.

Сегодня завершился регулярный чемпионат женской НБА, и команды заняли причитающиеся им места.

Победителем «регулярки» стала «Миннесота» с результатом 34-10. Ее оппонентом в первом раунде плей-офф станет «Голден Стэйт».

Действующий чемпион «Нью-Йорк» оказался на 5-й строчке таблицы и встретится «Финиксом».

Пары первого раунда плей-офф женской НБА сезона-2025:

«Миннесота» (34-10) – «Голден Стэйт» (23-21)

«Лас-Вегас» (30-14) – «Сиэтл» (23-21)

«Атланта» (30-14) – «Индиана» (24-20)

«Финикс» (27-17) – «Нью-Йорк» (27-17)

Первые матчи плей-офф будут сыграны 14 сентября, серии первого раунда пройдут до трех побед.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети женской НБА
