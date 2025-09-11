Женская НБА. «Миннесота» примет «Голден Стэйт», «Лас-Вегас» сыграет с «Далласом» и другие матчи
12 сентября в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдет четыре матча.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
12 сентября. 3.00
Даллас – Финикс
12 сентября. 3.00
Миннесота – Голден Стэйт
12 сентября. 3.00
Лос-Анджелес – Лас-Вегас
12 сентября. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
