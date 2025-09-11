0

Женская НБА. «Миннесота» примет «Голден Стэйт», «Лас-Вегас» сыграет с «Далласом» и другие матчи

12 сентября в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдет четыре матча.

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

ЧикагоНью-Йорк

12 сентября. 3.00

Даллас – Финикс

12 сентября. 3.00

Миннесота – Голден Стэйт

12 сентября. 3.00

Лос-Анджелес – Лас-Вегас

12 сентября. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

