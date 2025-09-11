«Чикаго» попытается обменять Энджел Риз. Многие клубы женской НБА проявляют интерес

Энджел Риз может сменить команду в межсезонье-2025.

«Чикаго » попытается обменять 23-летнего тяжелого форварда. Ожидается, что многие клубы проявят интерес.

У «Чикаго» 3-й худший результат в лиге, команда снова не вышла в плей-офф. Риз недавно выразила недовольство игрой команды в интервью Chicago Tribune.

«Меня не устроит и дальше такое же дерьмо, как в этом году. Я всегда открыто говорю, чего я хочу и что нам нужно. Не против провести здесь всю свою карьеру, но если все и дальше будет складываться так, мне, разумеется, придется двигаться в другом направлении ради своих целей», – заявила Энджел .

Слова Риз вызвали резкое недовольства руководства и баскетболисток «Скай». Теперь клуб готов расстаться со звездой WNBA.

Риз была выбрана под 7-м номером драфта WNBA 2024 года. В среднем за карьеру в составе «Чикаго» она набирает 14,1 очка, 12,9 подбора, 2,7 передачи, 1,4 перехвата и 0,6 блок-шота.