0

«Чикаго» попытается обменять Энджел Риз. Многие клубы женской НБА проявляют интерес

Энджел Риз может сменить команду в межсезонье-2025.

«Чикаго» попытается обменять 23-летнего тяжелого форварда. Ожидается, что многие клубы проявят интерес.

У «Чикаго» 3-й худший результат в лиге, команда снова не вышла в плей-офф. Риз недавно выразила недовольство игрой команды в интервью Chicago Tribune. 

«Меня не устроит и дальше такое же дерьмо, как в этом году. Я всегда открыто говорю, чего я хочу и что нам нужно. Не против провести здесь всю свою карьеру, но если все и дальше будет складываться так, мне, разумеется, придется двигаться в другом направлении ради своих целей», – заявила Энджел.

Слова Риз вызвали резкое недовольства руководства и баскетболисток «Скай». Теперь клуб готов расстаться со звездой WNBA.

Риз была выбрана под 7-м номером драфта WNBA 2024 года. В среднем за карьеру в составе «Чикаго» она набирает 14,1 очка, 12,9 подбора, 2,7 передачи, 1,4 перехвата и 0,6 блок-шота.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: dallashoopsjournal.com
Чикаго жен
возможные переходы
logoЭнджел Риз
logoженская НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Чикаго» отстранил Энджел Риз на половину матча с «Лас-Вегасом» за «наносящие вред» комментарии о партнерах
56 сентября, 07:54
«Возможно, мне придется двигаться в другом направлении». Энджел Риз недовольна результатами «Чикаго»
85 сентября, 19:15
Энджел Риз отстранена от матча с «Индианой» из-за 8-го технического фола
5 сентября, 08:34Видео
Энджел Риз: «Согласна быть тем, кого ненавидят, в конечном итоге я развиваю женский баскетбол»
24 августа, 19:09
Главные новости
Клемен Препелич раскритиковал судей ЧЕ: «Некоторые действующие лица должны подтянуться до уровня игроков. А пока что много разочарования»
10 минут назад
Лука Дончич о судействе в 1/4 финала: «Лучше ничего об этом не говорить... Четвертый фол я получил уже в начале третьей четверти»
439 минут назадФото
Бадди Хилд забросил 276 трехочковых за 18 минут в процессе тренировки
255 минут назадВидео
Женская НБА. «Коннектикут» проиграл «Атланте»
сегодня, 04:00
Адам Сильвер: «История с Каваем была новостью для меня, но мы начали расследование»
6вчера, 21:15
Грег Оден назвал Леброна Джеймса величайшим игроком в истории: «К моменту, когда он завершит карьеру, не останется никаких аргументов против»
11вчера, 20:49
Турция – Греция, Финляндия – Германия. Стали известны все пары 1/2 финала Евробаскета
24вчера, 20:37
Евробаскет-2025. 1/4 финала. 39 очков Дончича не спасли Словению от поражения Германии, Грузия уступила Финляндии
400вчера, 20:12
После травмы Кейтлин Кларк цены на билеты женской НБА рухнули на 30%
7вчера, 19:57
Александр Джикич: «Сербы и грузины отлично подходят друг другу по темпераменту»
1вчера, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Сакраменто» отчислил защитника Теренса Дэвиса
6 минут назад
Центровой Чарльз Бэсси пройдет просмотр в «Атланте»
19 минут назад
«Даллас» подписал контракт с Джамарионом Шарпом
27 минут назад
«Никс» усилили свой тренерский штаб, подписав Билли Лэнга
вчера, 20:24
Миикка Мууринен собирается продолжить карьеру в NCAA
2вчера, 17:54
Эргин Атаман: «Нет тренера, который мог бы остановить Слукаса на площадке»
вчера, 16:07
Виктор Вембаньяма рассказал, в какой факультет Хогвартса его бы распределили
6вчера, 15:22Фото
Товарищеский матч. «Локомотив-Кубань» проиграл «Галатасараю» в Анталье
3вчера, 14:39
Эван Фурнье о проведении «Финала четырех»-2026 в Афинах: «Сезон охоты открыт!»
вчера, 13:32
Джейлен Слоусон подписал контракт Exhibit 10 с «Индианой»
вчера, 11:38