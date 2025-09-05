  • Спортс
Женская НБА. 31 очко и 8 подборов Уилсон помогли «Лас-Вегасу» обыграть «Миннесоту», «Голден Стэйт» одолел «Даллас» и гарантировал себе место в плей-офф

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.

«Лас-Вегас» победил «Миннесоту» благодаря 31 очку (12 и 15 с игры) и 8 подборам центровой Эйжи Уилсон и продлил победную серию до 13 игр подряд.

«Голден Стэйт» обыграл «Даллас» и застолбил за собой место в плей-офф.

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

ВашингтонФиникс – 69:75 (16:22, 20:22, 19:17, 14:14)

ВАШИНГТОН: Ириафен (18 + 13 подборов), Остин (15 + 10 подборов), Кларк (9), Саттон (9 + 8 передач).

ФИНИКС: Коппер (18 + 5 подборов), Томас (12 + 11 подборов + 9 передач), Уиткомб (12), Сабалли (10 + 6 подборов).

5 сентября. 2.30

Голден Стэйт – Даллас – 84:80 (21:20, 11:21, 26:21, 26:18)

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Салон (19 + 6 подборов), Бертон (15 + 5 передач), Лейте (15 + 5 передач), Биллингс (11 + 7 подборов).

ДАЛЛАС: Бекерс (27 + 6 передач), Джонс (18 + 5 подборов + 7 передач), Сигрист (16), Хайнс-Аллен (12 + 11 подборов).

5 сентября. 5.00

Лас-Вегас – Миннесота – 97:87 (26:24, 21:20, 23:22, 27:21)

ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (31 + 8 подборов), Янг (20 + 5 передач), Грэй (13 + 10 передач), Смит (10).

МИННЕСОТА: Хайдеман (22 + 6 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Уильямс (14), Смит (13), Коллиер (12 + 6 подборов), Клюндикова (3 + 3 передачи), Косу (2).

5 сентября. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
