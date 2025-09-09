Женская НБА. «Финикс» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Индиана» примет «Миннесоту» и другие матчи
10 сентября в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.
«Финикс» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Индиана» примет «Миннесоту» и другие матчи.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
10 сентября. 2.00
Индиана – Миннесота
10 сентября. 2.30
Лас-Вегас – Чикаго
10 сентября. 5.00
Финикс – Лос-Анджелес
10 сентября. 5.00
Сиэтл – Голден Стэйт
10 сентября. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
