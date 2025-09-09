0

Женская НБА. «Финикс» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Индиана» примет «Миннесоту» и другие матчи

10 сентября в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.

«Финикс» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Индиана» примет «Миннесоту» и другие матчи.

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Нью-ЙоркВашингтон

10 сентября. 2.00

Индиана – Миннесота

10 сентября. 2.30

Лас-Вегас – Чикаго

10 сентября. 5.00

Финикс – Лос-Анджелес

10 сентября. 5.00

Сиэтл – Голден Стэйт

10 сентября. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
