Женская НБА. «Миннесота» разгромила «Коннектикут» , «Финикс» разобрался с «Нью-Йорком» и другие результаты
Лидер чемпионата «Миннесота» в гостях крупно обыграла «Коннектикут», «Финикс» дома победил действующего чемпиона «Нью-Йорк».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Миннесота – 70:94 (19:21, 10:21, 25:24, 16:28)
КОННЕКТИКУТ: Чарльз (14 + 8 подборов), Мабрей (14), Эдвардс (11 + 5 подборов), Морроу (6 + 11 подборов).
МИННЕСОТА: Кэррингтон (18 + 3 перехвата), Смит (18), Коллиер (17 + 9 подборов + 3 блок-шота), Макбрайд (15 + 6 передач), Уильямс (15 + 8 подборов), Клюндикова (2 подбора + 1 передача), Косу (1 подбор).
31 августа. 2.00
Голден Стэйт – Вашингтон – 99:62 (19:8, 32:14, 27:21, 21:19)
ГОЛДЕН СТЭЙТ: Салон (20 + 6 подборов), Лейте (19 + 6 передач), Чарльз (16), Бертон (15 + 5 подборов + 5 передач).
ВАШИНГТОН: Саттон (17), Олсен (13), Ситрон (11), Ириафен (9).
31 августа. 3.30
Сиэтл – Чикаго – 79:69 (22:19, 22:15, 13:16, 22:19)
СИЭТЛ: Огвумике (20 + 7 подборов), Магбегор (13 + 6 подборов), Диггинс (12 + 6 передач), Уильямс (12 + 8 подборов).
ЧИКАГО: Риз (20 + 10 подборов), Оньенвере (11), Кардосо (9 + 10 подборов), Уильямс (9), Эткинс (7 + 8 передач).
31 августа. 4.00
Финикс – Нью-Йорк – 80:63 (17:16, 20:23, 18:10, 25:14)
ФИНИКС: Коппер (19), Сабалли (14 + 3 перехвата), Томас (14 + 5 подборов + 8 передач), Боннер (9 + 7 подборов), Мэк (8 + 10 подборов).
НЬЮ-ЙОРК: Мессеман (17 + 3 перехвата), Стюарт (14 + 6 подборов), Клауд (13), Джонс (6 + 6 подборов).
31 августа. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.