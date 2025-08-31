  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Женская НБА. «Миннесота» разгромила «Коннектикут» , «Финикс» разобрался с «Нью-Йорком» и другие результаты
0

Женская НБА. «Миннесота» разгромила «Коннектикут» , «Финикс» разобрался с «Нью-Йорком» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли четыре матча.

Лидер чемпионата «Миннесота» в гостях крупно обыграла «Коннектикут», «Финикс» дома победил действующего чемпиона «Нью-Йорк».

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Миннесота – 70:94 (19:21, 10:21, 25:24, 16:28)

КОННЕКТИКУТ: Чарльз (14 + 8 подборов), Мабрей (14), Эдвардс (11 + 5 подборов), Морроу (6 + 11 подборов).

МИННЕСОТА: Кэррингтон (18 + 3 перехвата), Смит (18), Коллиер (17 + 9 подборов + 3 блок-шота), Макбрайд (15 + 6 передач), Уильямс (15 + 8 подборов), Клюндикова (2 подбора + 1 передача), Косу (1 подбор).

31 августа. 2.00

Голден Стэйт – Вашингтон – 99:62 (19:8, 32:14, 27:21, 21:19)

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Салон (20 + 6 подборов), Лейте (19 + 6 передач), Чарльз (16), Бертон (15 + 5 подборов + 5 передач).

ВАШИНГТОН: Саттон (17), Олсен (13), Ситрон (11), Ириафен (9).

31 августа. 3.30

СиэтлЧикаго – 79:69 (22:19, 22:15, 13:16, 22:19)

СИЭТЛ: Огвумике (20 + 7 подборов), Магбегор (13 + 6 подборов), Диггинс (12 + 6 передач), Уильямс (12 + 8 подборов).

ЧИКАГО: Риз (20 + 10 подборов), Оньенвере (11), Кардосо (9 + 10 подборов), Уильямс (9), Эткинс (7 + 8 передач).

31 августа. 4.00

Финикс – Нью-Йорк – 80:63 (17:16, 20:23, 18:10, 25:14)

ФИНИКС: Коппер (19), Сабалли (14 + 3 перехвата), Томас (14 + 5 подборов + 8 передач), Боннер (9 + 7 подборов), Мэк (8 + 10 подборов).

НЬЮ-ЙОРК: Мессеман (17 + 3 перехвата), Стюарт (14 + 6 подборов), Клауд (13), Джонс (6 + 6 подборов).

31 августа. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoженская НБА
Миннесота жен
Финикс жен
результаты
logoСиэтл жен
Нью-Йорк жен
logoВашингтон жен
Чикаго жен
Голден Стэйт жен
logoКоннектикут жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пейдж Бекерс – фанатам «Уингс»: «Как однажды написал Стеф Карри: «Просто оставайтесь с нами. Мы во всем разберемся»
вчера, 08:24
Женская НБА. 22 очка и 11 подборов Бостон помогли «Индиане» с минимальным преимуществом одолеть «Лос-Анджелес», «Атланта» разгромила «Даллас»
вчера, 04:20
Женская НБА. 15 очков и 20 подборов Риз не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Финиксом», «Миннесота» проиграла «Сиэтлу» и другие результаты
329 августа, 04:22
34 очка Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» одержать 12-ю победу подряд
28 августа, 04:20Видео
Главные новости
Джеймс Харден без майки тренирует трехочковые с получения
452 минуты назадВидео
Джереми Лин объявил о завершении карьеры
3сегодня, 04:52
Евробаскет-2025. 39+10 Йокича помогли Сербии победить Латвию, 39+8+9 Дончича не спасли Словению от проигрыша Франции, Германия взяла верх над Литвой и другие результаты
162вчера, 20:46
Малик Ньюмэн вернулся в «Автодор»
вчера, 20:34
Давис Бертанс после поражения от Сербии: «Ошибка судей в конце матча была недопустимой»
вчера, 20:08
Светислав Пешич – журналисту: «Что это за вопросы? Давайте говорить о баскетболе»
вчера, 19:41
Вассилис Спанулис – грузинскому журналисту: «Я ожидал услышать вопрос о баскетболе»
вчера, 19:31
Лука Дончич о Сильвене Франсиско: «Разница очков может быть и важна, но мы пожали друг другу руки»
7вчера, 19:18
«Все очки важны, это Евробаскет». Игроки и тренер сборной Франции поддержали решение Сильвена Франсиско
6вчера, 18:57
Сильвен Франсиско о лэй-апе после рукопожатия с Лукой Дончичем: «Я извинился»
3вчера, 18:40
Ко всем новостям
Последние новости
Майкл Портер уничтожил стримера PlaqueBoyMax в игре один на один
6 минут назадВидео
«Это крайне неуважительно». Серджо Скариоло раскритиковал ФИБА за ночной допинг-тест сборной Испании
33 минуты назад
Андрейс Гражулис выбыл до конца Евробаскета-2025 из-за травмы стопы
вчера, 21:06
Светислав Пешич о травме Богдана Богдановича: «Ждем результатов, посмотрим, что будет»
вчера, 20:43
Александер Секулич о поражении от Франции: «Мы контролировали игру 35 минут, но не в самый важный момент»
вчера, 20:35
Лука Дончич: «Будем продолжать бороться. Доказали, что способны на это»
вчера, 20:16
Адис Бечирагич о Нуркиче: «Давление на него гораздо сильнее, чем на Евробаскете-2022»
вчера, 20:02
Деннис Шредер: «Я полностью встраиваюсь в планы руководства «Кингз»
вчера, 19:35
Филип Петрушев: «Знаем, насколько ценен Никола Йокич, и стараемся помогать ему, чем можем»
вчера, 19:11
Джеди Осман о Алперене Шенгюне: «В следующих играх он точно сделает трипл-дабл – у нас нет сомнений»
вчера, 19:07