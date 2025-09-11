Джейлен Браун о роли лидера: «Я был скорее голосом команды, а Тейтум вел личным примером на площадке»
Джейлен Браун рассказал, как делит роль лидера с Джейсоном Тейтумом.
«Да, у нас определенно есть несколько лидеров, и у каждого оно проявлялось по-разному.
Я бы сказал, что я был скорее голосом команды, а Джейсон больше вел личным примером на площадке. Он просто выходил каждый вечер и делал свое дело», – поделился 28-летний баскетболист.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал V-103 Atlanta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости