Джейлен Браун о роли лидера: «Я был скорее голосом команды, а Тейтум вел личным примером на площадке»

Джейлен Браун рассказал, как делит роль лидера с Джейсоном Тейтумом.

«Да, у нас определенно есть несколько лидеров, и у каждого оно проявлялось по-разному.

Я бы сказал, что я был скорее голосом команды, а Джейсон больше вел личным примером на площадке. Он просто выходил каждый вечер и делал свое дело», – поделился 28-летний баскетболист.