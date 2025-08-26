Джейлен Браун о новой прическе Джейсона Тейтума: «Джей Ти пустился во все тяжкие»
Джейлен Браун в недоумении от новой прически Джейсона Тейтума.
«Говорят, у Джей Ти брейды? Не может быть.
У Джей Ти брейды? Нет, это бред. Джей Ти пустился во все тяжкие», – посмеялся форвард «Бостона».
Тейтум восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия, полученного во время плей-офф 12 мая.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Bleacher Report в соцсети X
