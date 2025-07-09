Брэд Стивенс о будущем «Бостона»: «Перестройка» не станет частью лексикона организации»

«Селтикс» продолжат играть на победу.

Президент «Бостона » прокомментировал планы команды после обмена Дрю Холидэя и Кристапса Порзингиса.

«Мы давно знали, что нам предстоят сложные решения. Второй порог является причиной этих обменов. Это очевидно. Штрафы за его превышение слишком велики. Эта фаза предполагалась, когда мы выкладывали все козыри на стол в последние два сезона.

Но мои ожидания остаются прежними, мы продолжим соревноваться изо всех сил, чтобы одерживать победы в каждом матче. «Перестройка» не станет частью нашего лексикона, такой у нас настрой на ближайшее будущее.

Билл Чисхолм (новый владелец) сразу сказал, что мы должны считать приоритетом наши баскетбольные активы и перевооружение на высочайшем уровне. Самым главным нашим приобретением в ближайшие 2 года станет снятие защитного ботинка с Тейтума . Ничего важнее не произойдет.

А пока Брауну придется получить расширенную роль. Он готов к этому вызову, как и всегда», – заключил Брэд Стивенс .