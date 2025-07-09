0

Брэд Стивенс о будущем «Бостона»: «Перестройка» не станет частью лексикона организации»

«Селтикс» продолжат играть на победу.

Президент «Бостона» прокомментировал планы команды после обмена Дрю Холидэя и Кристапса Порзингиса.

«Мы давно знали, что нам предстоят сложные решения. Второй порог является причиной этих обменов. Это очевидно. Штрафы за его превышение слишком велики. Эта фаза предполагалась, когда мы выкладывали все козыри на стол в последние два сезона.

Но мои ожидания остаются прежними, мы продолжим соревноваться изо всех сил, чтобы одерживать победы в каждом матче. «Перестройка» не станет частью нашего лексикона, такой у нас настрой на ближайшее будущее.

Билл Чисхолм (новый владелец) сразу сказал, что мы должны считать приоритетом наши баскетбольные активы и перевооружение на высочайшем уровне. Самым главным нашим приобретением в ближайшие 2 года станет снятие защитного ботинка с Тейтума. Ничего важнее не произойдет.

А пока Брауну придется получить расширенную роль. Он готов к этому вызову, как и всегда», – заключил Брэд Стивенс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Билл Чисхолм
logoБрэд Стивенс
logoДжейлен Браун
logoБостон
logoДжейсон Тейтум
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брэд Стивенс: «Джейсон Тейтум отлично восстанавливается, но мы не собираемся ставить перед ним какие-либо задачи по возвращению»
926 июня, 10:56
«Бостон» не планирует расставаться с ядром команды из Джейсона Тейтума, Джейлена Брауна и Деррика Уайта
923 мая, 19:32
Леброн Джеймс: «Высочайший уровень «Селтикс» заставил их заскучать»
721 мая, 10:58
Главные новости
Антон Юдин официально перешел в «Локомотив-Кубань» из ЦСКА-2 на должность главного тренера
320 минут назадФото
Суперкубок Единой лиги ВТБ в Белграде пройдет с участием «Црвены Звезды» и «Дубая» в формате «Финала четырех»
41 минуту назад
Деандре Эйтон: «Объединение с Лукой похоже на видеоигру. Слышал, что он сейчас качок»
549 минут назад
Никола Йокич не будет подписывать раннее продление контракта с «Денвером» и отложит вопрос до следующего лета
4сегодня, 06:33
Джейлену Уильямсу потребовались 29 инъекций в руку, чтобы отыграть плей-офф-2025
4сегодня, 06:11Видео
Деандре Эйтон: «Понимаю уровень ожиданий и то, что победы очень важны для «Лейкерс»
2сегодня, 05:43
52 очка Далтона Кнехта и Дариуса Бэйзли на двоих принесли победу «Лейкерс» в матче со «Сперс»
1сегодня, 05:26Видео
Джуда Минтц набрал 26 очков за 29 минут в победном матче «Филадельфии» с «Мемфисом»
сегодня, 05:17Видео
Центровой Ришон Холмс – главный кандидат на обмен или отчисление из «Уизардс»
1сегодня, 04:59
Женская НБА. «Вашингтон» выиграл у «Чикаго», 28+8+8 от Ионеску помогли «Нью-Йорку» обыграть «Лас-Вегас»
2сегодня, 04:45
Ко всем новостям
Последние новости
Брэнден Карлсон подпишет новый двусторонний контракт с «Тандер»
сегодня, 04:20
«Сакраменто» подписал 2-летний контракт с Айзейей Стивенсом
вчера, 20:46
Майк Браун планирует дать Рику Брансону меньшую роль в тренерском штабе «Нью-Йорка»
вчера, 20:08
«Индиана» подписала новый двусторонний контракт с Куэнтоном Джексоном
вчера, 19:46
Исмаэль Бако перешел из УНИКСа в «Париж»
вчера, 18:29
«Виртус» близок к подписанию контракта с Габриэле Прочидой
1вчера, 16:47
Данила Походяев перейдет в «Самару»
вчера, 15:31
Богдан Карайчич станет главным тренером «Ариса»
вчера, 14:55
«Детройт» подписал 4-летний контракт с Чезом Ланиром
вчера, 14:39
«Пари НН» подписал контракт с Артемом Коваленко
вчера, 14:27