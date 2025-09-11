Марк Кьюбан об обмене Луки Дончича: «Решил не встревать в работу команды и оказался в стороне»
Марк Кьюбан рассказал об обстановке в «Мэверикс».
«Обмен Луки Дончича был гораздо хуже прогрыша Камалы Харрис.
Мы были на ходу, вышли в финал. Я решил не встревать в работу клуба и не мешать успеху. Это стало ошибкой.
В результате нескольких инцидентов внутри организации я оказался в стороне, потому что человек, обменявший Луку, не желал моего присутствия. Они победили, я проиграл. Но это в прошлом, я полностью поддерживаю команду», – поделился Кьюбан.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The All-In Podcast
