Марк Кьюбан об обмене Луки Дончича: «Решил не встревать в работу команды и оказался в стороне»

Марк Кьюбан рассказал об обстановке в «Мэверикс».

«Обмен Луки Дончича был гораздо хуже прогрыша Камалы Харрис.

Мы были на ходу, вышли в финал. Я решил не встревать в работу клуба и не мешать успеху. Это стало ошибкой.

В результате нескольких инцидентов внутри организации я оказался в стороне, потому что человек, обменявший Луку, не желал моего присутствия. Они победили, я проиграл. Но это в прошлом, я полностью поддерживаю команду», – поделился Кьюбан .