Компания Aspiration, замешанная в скандале с Ленардом, предлагала партнерство и Марку Кьюбану

Кьюбан мог оказаться на месте Балмера.

«Когда я увидел репортаж, я порылся в своей электронной почте, чтобы посмотреть, не отправляли ли они мне что-нибудь, потому что я подумал: если они связывались со Стивом Балмером, они, вероятно, пытались предложить сделку и мне. Так и оказалось: в марте 2020 года они прислали мне электронное письмо с вопросом, не хочу ли я поучаствовать.

«Марк , я сооснователь Aspiration, наша команда хочет с вами поработать. У Aspiration 1,88 миллиона пользователей, мы привлекли 200 миллионов венчурного капитала и сфокусированы на предоставлении социально ориентированных финансовых услуг простым американцам. Не хотите ли созвониться, чтобы мы могли начать работу как можно скорее?»

Во-первых, это очень агрессивно, верно? То есть они сразу исходили из того, что сделка заключена. Даже вопросов не задавали», – отметил бывший владелец «Далласа ».

Далее Кьюбан объяснил, что с самого начала это показалось ему немного подозрительным, ведь их запрос поступил как раз когда началась пандемия. То есть в то время, когда многие искали инвестиции, чтобы продержаться на плаву.

«И этот парень приходит и говорит: «Мы можем это сделать. Мы банк». А я говорю: «Вы вообще настоящий банк? Я ценю ваше желание помочь». А он говорит: «Не беспокойтесь. У нас есть банк-партнер, который готов взяться за это. Мы как раз заканчиваем работу над продуктом с ними. Мы буквально можем выдать миллион таких кредитов по 1200 долларов».

Компания, о которой я никогда не слышал, готова выдать кредитов более чем на миллиард долларов. Окей, это был красный флаг. На этом все и закончилось. Я больше не связывался с этими ребятами, и у меня больше от них ничего не было», – заключил Кьюбан.