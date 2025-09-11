Адам Сильвер назвал НБА «спортом хайлайтов», когда объяснял новую политику трансляций лиги

Адам Сильвер вызвал на себя огонь критики.

Комиссионер НБА попытался объяснить новую политику трансляций лиги, когда матчи показываются на большом количестве платформ – ABC, ESPN, NBC, Peacock и Prime Video. Далеко не каждый может позволить себе иметь подписки на все, а значит, и следить за всеми интересными встречами.

Сильвер заявил, что компенсировать это поможет контент из соцсетей, назвав НБА «спортом хайлайтов».

«Огромное количество нашего контента люди могут потреблять практически бесплатно. Мы говорим о спорте, который во многом завязан на хайлайтах. Есть множество платформ. Любой сервис. Доступно огромное количество контента. YouTube – еще один пример платформы, которая зарабатывает на рекламе и всем доступна», – рассказал Сильвер .

Слова главы НБА вызвали вопросы у поклонников, которые возразили, что баскетбол гораздо больше, чем только лишь яркие моменты.