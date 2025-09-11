0

Адам Сильвер подтвердил новый формат Матча всех звезд с участием команды иностранцев

Матч всех звезд пройдет в форме мини-турнира.

Адам Сильвер подтвердил очередные изменения в регламенте в попытке вернуть популярность мероприятия.

В основном событии звездного уикенда НБА встретятся 3 команды, 16 американских и 8 иностранных игроков. Сильвер назвал мотивацию баскетболистов основной целью.

«Пытаюсь донести, особенно до молодежи, что Матч всех звезд – это важно. С ним связаны значимые традиции, воспоминания публики. Это часть структуры лиги, способ поднять уровень интереса аудитории за счет взаимодействия с игроками», – прокомментировал идею комиссионер.

2 американские и 1 иностранная команды сыграют каждая с каждой в ходе мини-турнира.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
