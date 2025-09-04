Матч всех звезд НБА-2026 может пройти в форме мини-турнира двух американских и одной международной команд
НБА обсуждает формат Матча всех звезд.
Лига и профсоюз игроков передали в комитет по соревнованиям проект мини-турнира, в котором сыграют 3 команды: две американские и одна международная. Составы будут включать 8 игроков.
Каждая команда встретится с каждой в 12-минутных четвертях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
