Матч всех звезд НБА-2026 может пройти в форме мини-турнира двух американских и одной международной команд

НБА обсуждает формат Матча всех звезд.

Лига и профсоюз игроков передали в комитет по соревнованиям проект мини-турнира, в котором сыграют 3 команды: две американские и одна международная. Составы будут включать 8 игроков.

Каждая команда встретится с каждой в 12-минутных четвертях.